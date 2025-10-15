Programa "internet nos bairros" chega ao parque do Kartódromo e na praça do Embaré

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cidade Inteligente e Transparência, iniciou nesta quarta-feira (15) a implantação do programa “Internet nos Bairros”, que oferece acesso gratuito à internet em espaços públicos. Os dois primeiros pontos foram instalados no Parque do Kartódromo e na Praça do Jardim Embaré, marcando o início de uma nova fase de conectividade no município.

Agora, o acesso é simples: basta que o cidadão selecione a rede “Internet nos Bairros” no Wi-Fi e conecte-se diretamente, sem necessidade de senha.

Tecnologia mais rápida e estável

Segundo o secretário adjunto de Cidade Inteligente, Cristiano Pedrino, o novo sistema representa um salto tecnológico em relação ao antigo Conecta São Carlos. “A diferença é que o novo programa utiliza fibra óptica conectada à Rede Sanca, o que garante muito mais estabilidade e velocidade. O sistema anterior operava por link via rádio, mais sujeito a interferências climáticas e obstáculos físicos. Agora, o sinal é distribuído por Access Points (APs) que operam nas frequências 2.4GHz e 5GHz”, explicou.

Inclusão digital e democratização do conhecimento

O vereador Bruno Zancheta, autor da lei que instituiu o programa, e o prefeito Netto Donato foram os primeiros a testar a rede. “O acesso gratuito à internet é uma ferramenta essencial de inclusão social e digital. Este projeto, que nasceu de uma emenda de minha autoria e contou com o apoio do prefeito Netto Donato, é um avanço concreto na democratização do conhecimento e da informação. Hoje, tecnologia é sinônimo de oportunidade, e esse é o caminho para reduzir desigualdades”, destacou o parlamentar.

Conectividade como política pública

Para o secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, o “Internet nos Bairros” é um marco no processo de modernização digital da cidade. “Nosso objetivo é ampliar o acesso à conectividade de forma segura, estável e gratuita, utilizando tecnologia de ponta. Diferentemente de iniciativas anteriores, este projeto foi totalmente estruturado sobre a Rede Sanca, com fibra óptica de alta capacidade, garantindo velocidade, estabilidade e baixa latência”, afirmou.

Expansão até 2026

O prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da administração em levar o programa a todas as regiões de São Carlos. “Queremos construir uma cidade mais inteligente e conectada, onde a tecnologia esteja a serviço das pessoas. A inclusão digital é uma política pública essencial para o desenvolvimento social, educacional e econômico. Até 2026, vamos expandir a cobertura e aprimorar os serviços, com foco na transparência, eficiência e qualidade do atendimento ao cidadão”, destacou.

A Prefeitura já realizou um levantamento dos próximos pontos que devem receber o programa, incluindo a Praça do Mercado Municipal, Praça da XV, Praça da Estação, Praça Coronel Salles, entre outros espaços públicos estratégicos.

