Internado na Santa Casa, homem morre após queda em residência

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 59 anos morreu na noite desta sexta-feira (16) após permanecer internado na Santa Casa.

A vítima sofreu uma queda na manhã da última quarta-feira (14), por volta das 10h30, na região da Vila Isabel. Vizinhos relataram que o homem apresentava problemas de saúde, incluindo histórico de convulsões.. Após a queda, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado.

Na sexta-feira (16), o paciente não resistiu e morreu em decorrência de uma hemorragia cerebral, que evoluiu para morte cerebral.

