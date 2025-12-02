(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Cidade

Obra causa baixa pressão de água na Vila Prado e CDHU

02 Dez 2025 - 16h06Por Jéssica C.R.
saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agorasaae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Moradores da Vila Prado e bairros próximos enfrentaram baixa pressão de água nesta terça-feira devido a uma interrupção temporária no sistema de abastecimento. Segundo informações do SAAE São Carlos, a situação ocorre por conta de uma interligação necessária entre o reservatório do CDHU e a obra do Poço do Cedrinho, que está em fase final de construção.

A autarquia informou que a intervenção é fundamental para integrar a nova estrutura ao sistema de distribuição, garantindo melhorias no abastecimento da região após a conclusão das obras.

A previsão é que o fornecimento e a pressão da água sejam normalizados até o final da tarde desta terça-feira. O SAAE orienta que os moradores economizem água durante o período de oscilação e reforça que equipes seguem trabalhando para agilizar o processo.

