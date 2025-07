Ecovias interdita acessos na SP-310; veja rotas alternativas

A concessionária Ecovias anunciou a interdição total de dois importantes acessos na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, para obras de ampliação e alargamento da pista sobre viadutos. As interdições ocorrem no viaduto que liga o Jardim Tangará ao Parque Sabará (Km 231+180m) e também sobre o retorno da Vila Brasília e Country Club (Km 234+040m).

Durante o período de obras, que deve durar entre 60 e 90 dias, os motoristas deverão utilizar novas rotas alternativas para acessar os bairros. Entre elas, estão: no Km 231+800m, a ligação do Jardim Tangará ao Parque Sabará, e no Km 232+900m, a ligação do Jardim Tangará à Vila Jacobucci.