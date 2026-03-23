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InterdiÃ§Ã£o de faixas na SP-310 altera trÃ¢nsito em SÃ£o Carlos nesta semana

23 Mar 2026 - 15h37Por Jessica Carvalho R
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InterdiÃ§Ã£o de faixas na SP-310 altera trÃ¢nsito em SÃ£o Carlos nesta semana -

A concessionária Ecovias Noroeste Paulista informou que haverá interdições de faixas no viaduto localizado no quilômetro 235 da Rodovia Washington Luís, na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira (prolongamento da Avenida São Carlos), em São Carlos.

A medida ocorre para a realização de obras de recapeamento do pavimento no trecho, com intervenções programadas sempre no período das 8h às 16h.

De acordo com a concessionária, nesta terça-feira (24), a interdição acontece no sentido bairro–centro (Ribeirão Preto → São Carlos), enquanto o fluxo no sentido contrário permanece liberado.

Já na quinta-feira (26) e na sexta-feira (27), os trabalhos serão realizados no sentido centro–bairro (São Carlos → Ribeirão Preto), com liberação do tráfego no sentido oposto.

A Ecovias Noroeste Paulista orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no local e, sempre que possível, planejarem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

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