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InterdiÃ§Ãµes na Av. LuÃ­s Augusto de Oliveira continuam nesta quinta e sexta, tambÃ©m Ã  noite

26 Mar 2026 - 16h30Por Jessica CR
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InterdiÃ§Ãµes na Av. LuÃ­s Augusto de Oliveira continuam nesta quinta e sexta, tambÃ©m Ã  noite -

Motoristas que circulam por São Carlos devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) devido à continuidade das interdições de faixas na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira, no trecho do viaduto localizado no km 235 da Rodovia Washington Luís (SP-310).

De acordo com a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, os bloqueios ocorrem para a realização de serviços de recapeamento do pavimento. A intervenção acontece no sentido centro-bairro (São Carlos → Ribeirão Preto), enquanto o sentido contrário, bairro-centro, permanece liberado ao tráfego.

As interdições estão programadas para dois períodos ao longo do dia: das 8h às 16h e também no período noturno, das 20h às 6h da manhã seguinte, ampliando o impacto no fluxo de veículos na região.

A concessionária orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização implantada no local e, sempre que possível, programem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.

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