Interdição total do viaduto entre Jardim Jockey Club e Vila Marina começa nesta segunda-feira

Viaduto que liga Jockey Club à Vila Mariana será interditado

A partir desta segunda-feira (13 de outubro), o viaduto que liga o Jardim Jockey Club à Vila Marina, em São Carlos, será interditado totalmente para obras de implantação das terceiras faixas da Rodovia Washington Luís (SP-310).

O bloqueio ocorrerá de segunda a sábado, das 8h30 às 16h30, e deve permanecer por aproximadamente 55 dias. O viaduto está localizado na altura do quilômetro 236+100 metros, com acesso pela Rua Bernardino Fernandes Nunes.

Segundo a concessionária, a interdição é necessária para a execução de trabalhos sobre o viaduto, garantindo segurança às equipes e aos motoristas.

A Ecovias orienta que os condutores redobrem a atenção, planejem seus deslocamentos com antecedência e utilizem rotas alternativas, evitando o uso da rodovia para trajetos urbanos.

