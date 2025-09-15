(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Cidade

Interdição parcial de viaduto na Washington Luiz começa nesta terça

15 Set 2025 - 21h35Por Jéssica C.R.
Viaduto do Fagá será interditado - Crédito: divulgaçãoViaduto do Fagá será interditado - Crédito: divulgação

A partir desta terça-feira, 16 de setembro, a Ecovias Noroeste Paulista iniciará a interdição parcial de um importante viaduto localizado na altura do km 231+800 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. A medida faz parte das obras de implantação das terceiras faixas na rodovia.

O viaduto em questão liga o bairro Maria Stella Fagá à região da Vila Nery, com acesso pela Rua Lourenço Innocentini. A interdição será no sentido bairro-centro, enquanto o sentido centro-bairro continuará com o tráfego liberado normalmente

A interdição deve durar cerca de três meses, com previsão de liberação até dezembro. 

Durante esse período, a Ecovias reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que utilizam a via.

 

