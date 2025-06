Interdição no pontilhão entre Tangará e Sabará causa transtornos e congestionamentos

Uma interdição no pontilhão que liga o Jardim Tangará ao Jardim Sabará, a obra que está em andamento na Washington Luiz, obrigou o bloqueio da passagem de veículos e afetou diretamente a rotina de quem precisa se deslocar pela região.

Com o fechamento do trecho, o tráfego foi desviado para rotas alternativas como o Trevo do Tangará e a Rua Lourenço Inocentini, o que gerou sobrecarga e lentidão nessas vias. O trânsito no pontilhão do Fagá também está comprometido. Motoristas relatam que estão enfrentando mais de 20 minutos de espera para atravessar os trechos afetados, principalmente nos horários de pico.

Usuários das vias pedem mais sinalização, organização no fluxo e agilidade na execução dos trabalhos.

