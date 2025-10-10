Interdição na Capitão Luiz Brandão causa mudanças no transporte coletivo

Ônibus Rigras -

Interdição sob viaduto altera trajetos de linhas de ônibus em São Carlos

A partir da próxima terça-feira, 14 de outubro, duas linhas do transporte coletivo urbano de São Carlos terão seus trajetos temporariamente alterados devido à interdição sob o viaduto da Rodovia Washington Luís, na altura da Avenida Capitão Luiz Brandão — acesso aos bairros Santa Maria e São Carlos 8.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, as linhas 25 (Cedrinho/São Carlos 8) e 57 (Estação/Douradinho) passarão a utilizar a própria Rodovia Washington Luís como rota alternativa. A interdição ocorre em razão de obras estruturais e deve se estender por aproximadamente 90 dias.

Durante esse período, os pontos de embarque e desembarque serão mantidos, porém a linha 57 terá sua grade horária ajustada para oferecer maior regularidade aos usuários. Segundo a Secretaria, o objetivo é preservar a frequência e reduzir o impacto das mudanças operacionais.

Os trajetos afetados serão monitorados em tempo real, em parceria com a concessionária Ecovias Noroeste Paulista. Caso sejam identificados atrasos significativos, novas medidas poderão ser adotadas para minimizar transtornos à população.

O secretário Michael Yabuki ressaltou o esforço da administração em garantir a continuidade dos serviços durante as obras.

“Estamos atuando de forma preventiva para que a interdição não comprometa o deslocamento dos usuários. A reformulação dos trajetos e horários foi planejada com base em dados de demanda e fluxo, e nossa equipe seguirá acompanhando de perto o desempenho das linhas. O objetivo é minimizar os transtornos e manter a qualidade do transporte público”, afirmou.

A Prefeitura orienta que os passageiros fiquem atentos às mudanças temporárias e, em caso de dúvidas, entrem em contato com os canais oficiais da Secretaria de Mobilidade Urbana.

