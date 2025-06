Interdição do pontilhão do Tangará altera linhas de ônibus; veja como fica

Ônibus Rigras - Crédito: divulgação

Com a interdição do pontilhão entre o Jardim Tangará e o Jardim Sabará, a partir desta sexta-feira (27), cinco linhas do transporte coletivo municipal terão seus trajetos temporariamente alterados devido à interdição da Rua Dr. Marino da Costa Terra, no acesso ao bairro Tangará, sob o viaduto da Rodovia Washington Luís (SP-310).

A interdição, que deve durar cerca de 90 dias, ocorre por conta das obras de ampliação da rodovia, a serem realizadas pela concessionária EcoNoroeste. Durante o período, os ônibus que circulam pelo trecho serão desviados para a Rua Lourenço Innocentini.

Com isso, os pontos de ônibus localizados na Rua Dr. Marino da Costa Terra estarão temporariamente desativados. Apesar das mudanças, as linhas continuarão atendendo normalmente as Ruas Maria Vilani Petrilli e Dom Carmine Rocco.

As linhas afetadas pela alteração são:

Linha 08 – Distrito Industrial x Fagá – Major

Linha 13 – Astolpho x Tortorelli

Linha 20 – Fagá x Shopping

Linha 31 – Belvedere x Itamaraty

Linha 63 – Novo Horizonte x Estação Norte

A Secretaria de Mobilidade Urbana destaca que as mudanças podem causar atrasos nos horários das linhas e que a operação será monitorada, em conjunto com a concessionária responsável pelo serviço, para minimizar os transtornos à população.

A Prefeitura pede a compreensão dos usuários e reforça a importância de atenção redobrada aos novos itinerários durante o período da interdição.

Leia Também