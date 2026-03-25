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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
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InterdiÃ§Ã£o de via altera trÃ¢nsito na regiÃ£o da Rua Miguel Petroni nesta quinta-feira

25 Mar 2026 - 19h30Por Jessica
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TrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oTrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

São Carlos  terá mudanças no trânsito nesta quinta-feira (26) devido à interdição parcial da Rua Miguel Petroni. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

De acordo com o comunicado, a via será interditada no sentido bairro/centro, no trecho ao lado do Posto Universitário, das 8h às 10h. A interdição é necessária para a realização de um serviço de supressão de árvore, conduzido pela Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana.

Durante o período, o tráfego na Rua Dona Maria Jacinta, entre as ruas Major Júlio Salles e Miguel Petroni, ficará restrito apenas ao trânsito local.

A orientação é que os motoristas evitem circular pela região e utilizem rotas alternativas. Para quem trafega pela Rua Major Júlio Salles, o desvio deverá ser feito pela Rua Princesa Izabel, com retorno pela Rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral.

 

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