Interdição de pontilhão na Washington Luís muda itinerário de ônibus

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que, devido às obras de implantação da terceira faixa na Rodovia Washington Luís (SP-310), realizadas pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista, será necessária a interdição parcial sob o viaduto de transposição da rua Lourenço Inocentini nesta terça-feira (16/09). A interdição ocorrerá no sentido bairro/centro, enquanto as alças do dispositivo da rodovia e o tráfego no sentido contrário, em direção ao bairro Maria Stela Fagá, permanecerão liberados. No transporte público, a Linha 34 (Novo Mundo x Douradinho) terá alteração temporária: os ônibus, no sentido bairro–Centro, passarão a circular pela rua Doutor Marino da Costa Terra. Já no sentido Douradinho, o itinerário segue sem mudanças.

Rotas - Para os motoristas, a secretaria recomenda três rotas alternativas durante os 90 dias de interdição: a primeira pela rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, seguindo pela rua Maria Villani Petrilli, rua Ilton Resitano, rua Teotônio Vilela e rua Doutor Marino da Costa Terra, em direção à Vila Nery e ao Centro; a segunda pela rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, acessando a rodovia Washington Luís no km 232, com retorno no km 234, seguindo para a Capitão Luiz Brandão; e a terceira pela rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, rua Victorio Bonucci, rua Teotônio Vilela e Rua Doutor Marino da Costa Terra, também sentido Vila Nery/Centro. A Prefeitura pede a compreensão dos usuários da via e reforça a importância de atenção à sinalização de trânsito implantada no local para garantir segurança e fluidez durante as obras.

