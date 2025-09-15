(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Cidade

Interdição de pontilhão na Washington Luís muda itinerário de ônibus

15 Set 2025 - 18h04Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ônibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgaçãoÔnibus da Sol São Carlos transitando pela avenida São Carlos - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informa que, devido às obras de implantação da terceira faixa na Rodovia Washington Luís (SP-310), realizadas  pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista, será necessária a interdição parcial sob o viaduto de transposição da rua Lourenço Inocentini nesta terça-feira (16/09). A interdição ocorrerá no sentido bairro/centro, enquanto as alças do dispositivo da rodovia e o tráfego no sentido contrário, em direção ao bairro Maria Stela Fagá, permanecerão liberados. No transporte público, a Linha 34 (Novo Mundo x Douradinho) terá alteração temporária: os ônibus, no sentido bairro–Centro, passarão a circular pela rua Doutor Marino da Costa Terra. Já no sentido Douradinho, o itinerário segue sem mudanças.

Rotas - Para os motoristas, a secretaria recomenda três rotas alternativas durante os 90 dias de interdição: a primeira pela rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, seguindo pela rua Maria Villani Petrilli, rua Ilton Resitano, rua Teotônio Vilela e rua Doutor Marino da Costa Terra, em direção à Vila Nery e ao Centro; a segunda pela rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, acessando a rodovia Washington Luís no km 232, com retorno no km 234, seguindo para a Capitão Luiz Brandão; e a terceira pela rua Doutor Benjamin Lopes Ozores, rua Victorio Bonucci, rua Teotônio Vilela e Rua Doutor Marino da Costa Terra, também sentido Vila Nery/Centro. A Prefeitura pede a compreensão dos usuários da via e reforça a importância de atenção à sinalização de trânsito implantada no local para garantir segurança e fluidez durante as obras.

Leia Também

Maria Alice representará São Carlos na final estadual do Miss São Paulo Teen Infantil
Concurso 17h58 - 15 Set 2025

Maria Alice representará São Carlos na final estadual do Miss São Paulo Teen Infantil

Moradores denunciam aparecimento de escorpiões no Jardim São Carlos
Cidade16h05 - 15 Set 2025

Moradores denunciam aparecimento de escorpiões no Jardim São Carlos

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa
Cidade15h35 - 15 Set 2025

Articulista do “São Carlos Agora” passa a integrar a Comissão de Honra de candidato à Presidência da República Portuguesa

INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos
Nesta terça-feira 14h55 - 15 Set 2025

INMET emite alerta de temporais para várias cidades, incluindo São Carlos

Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado
Cidade14h25 - 15 Set 2025

Estudante de medicina é flagrado assinando documento no lugar de médica na UPA Vila Prado

Últimas Notícias