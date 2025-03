Inteligência Artificial e Big Data na USP: curso a distância está com inscrições abertas

Nove trabalhos de conclusão de curso de estudantes do MBA em IA e Big Data da USP foram apresentados no final do ano passado, dia 12 de outubro, no ICMC, por aqueles que desejavam conhecer presencialmente uma instituição. (Crédito da imagem: Ana Santiago) -

Tornar-se especialista em duas áreas da tecnologia que mais exigem profissionais envolvidos atualmente, a inteligência artificial (IA) e as grandes bases de dados ( big data ), pode parecer um sonho distante para quem já é formado e não tem disponibilidade para cursar um mestrado ou doutorado. É para atender à necessidade desse público que surgiu uma especialização à distância: o MBA em Inteligência Artificial e Big Data .

Criada pelo Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a iniciativa é coordenada pela professora Solange Rezende. “Esse curso é uma chance para quem deseja subir novos degraus na carreira, se preparando para um mercado em alta demanda”, explica a professora do ICMC.

Para ocupar uma das 320 vagas disponibilizadas na quinta turma do MBA, basta seguir o passo a passo descrito neste link: https://icmc.usp.br/e/04cb6 . As inscrições abertas enquanto houver vagas ou até dia 13 de maio.

O alvo público do MBA é composto por profissionais dos setores privado e público, graduados em curso superior, envolvidos na resolução de problemas e específicos em ampliar ou aprimorar seus conhecimentos em inteligência artificial e big data . É necessário possuir formação superior em ciência da computação, engenharia de computação, sistema de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, estatística, matemática computacional, administração e áreas correlatas. As aulas estão previstas para começar em julho e se estenderão até setembro de 2026.

O investimento no curso é composto pela taxa de inscrição, matrícula e de 15 parcelas mensais, conforme detalhado no edital: https://icmc.usp.br/e/8a718 . O valor da inscrição é de R$ 300; já a taxa de matrícula é de R$ 1,5 mil. Quanto às mensalidades, poderão ser pagas em 15 parcelas fixas no valor de R$ 1.449. Há disponibilidade de bolsas integrais, além de descontos para grupos específicos, tais como funcionários de empresas conveniadas, ex-alunos da USP que fazem parte da plataforma Alumni ou para quem já cursou outra especialização na área. No edital, estão especificadas todas as possibilidades de bolsas e descontos.

“O MBA em IA e Big Data é uma chance de especialização em duas áreas importantes conjuntamente: as disciplinas de inteligência artificial abrem a possibilidade de aprendizado para o desenvolvimento de máquinas capazes de executar tarefas complexas de maneira autônoma. Já as disciplinas de big data são restritas com o ensino de técnicas para gerenciar grandes volumes de informação e processá-los em infraestruturas computacionais paralelas e distribuídas, de modo a extrair informações úteis para suportar estratégias”, acrescenta Solange.

O MBA começou a ser oferecido em julho de 2021 e já formou mais de 350 especialistas. Atualmente, 270 pós-graduandos finalizaram o módulo de fundamentação da quarta turma e estão iniciando o módulo avançado, em que podem escolher cinco disciplinas para obter uma formação aprofundada em campos de conhecimento que mais os atraem. Em paralelo, eles já estão avançando no módulo de soluções, o último, voltado para a construção de um projeto para resolver um problema real e à preparação de uma monografia final. Nessa etapa, os pós-graduandos cursam a disciplina Tendência e Mercado em IA e Big Data , que possibilita contato com profissionais atuantes no mercado por meio de uma série de palestras online.

Recém-formados – Após se aposentar como docente do ensino superior em Vila Velha, Espírito Santo, Eliana Carlos Sampaio resolveu voltar para a sala de aula durante o MBA em IA e Big Data do ICMC, agora com o objetivo de tirar o papel um propósito de vida. Mãe de uma criança com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), ela realizou, em seu trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa para identificar o perfil de capacitação da formação básica da pessoa com deficiência.

Por meio da coleta e análise de dados, a ideia do trabalho de Eliana foi entender em que contexto social estão os melhores resultados de alfabetização desse público, para que os modelos bem sucedidos possam ser replicados. Ela foi orientada pela professora Roseli Romero , vice-coordenadora do MBA.

Já o goiano João Vitor Rodrigues Santillo desenvolveu um modelo de linguagem para trazer mais confiança e velocidade ao diagnóstico de câncer de mama. A solução analisa as imagens da mamografia e explica automaticamente, apontando aspectos do exame, se existem elementos para confirmar a existência da doença, ajudando o médico a chegar a uma decisão mais segura. “É uma justificativa que aumenta a confiança para o médico e também acelera o diagnóstico”, explica João.

Orientado pelo professor Fernando Pereira dos Santos , o ex-aluno destaca que a qualidade de ensino pesou na hora de escolher o MBA. “Inicialmente, o que chamou atenção no curso foi a amplitude de disciplinas, que vai desde o mais básico até o mais avançado e, claro, o peso da USP, que foi um fator determinante”.

O perfil multidisciplinar dos alunos é motivo de comemoração para a cooperação do curso. Segundo Solange, o interesse de pessoas de diversas partes do país pelo MBA em IA e Big Data se dá por dois fatores principais: primeiro, a ascensão do mercado de inteligência artificial, que exige dos profissionais conhecimentos na área; em segundo lugar, a relevância de estar vinculado a uma instituição como a USP. Para conhecer mais histórias de ex-alunos e professores da especialização, acesse https://mba.iabigdata.icmc.usp.br/categoria/blog .

Leia Também