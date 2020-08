Instituto Inova amplia suas atividades em âmbito nacional e nomeia novo diretor de relações institucionais e governamentais

Emiliano Saran com o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado, o senador Vanderlan Cardoso - Crédito: Divulgação

O Instituto Inova conta agora com um novo diretor responsável pela área de Relações Institucionais e Governamentais, Emiliano Saran Azevedo. Emiliano émestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente,especialista em Gestão Pública pela UNESP e em Gestão Mercadológica de Turismo e Hotelaria pela USP. Foi também consultor técnico no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do Instituto Inova, com mais esse reforço ao time, é dar suporte a empresas e startups neste momento de retomada das atividades econômicas. “Eu acredito muito na vocação de São Carlos para inovação. E sabemos que muitos projetos de ponta são desenvolvidos aqui, mas não chegam ao mercado, justamente pela dificuldade em conseguir acesso aos recursos necessários. Então, a minha contribuição ao Inova,o foco do meu trabalho, será fazer a articulação entre quem está criando projetos de inovação e os órgãos governamentais. Fomentar relacionamentos para trazer resultados”, explica o novo diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Inova.

Para a diretora geral do Inova, Bruna Boa Sorte, a experiência e a rede de contatos do novo diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto vai ajudar a fortalecer novos empreendimentos. “O Inova possui uma rede muito ampla de relacionamentos. Mas precisávamos de um especialista em Relações Institucionais e Governamentais que pudesse canalizar e organizar essas informaçõese, dessa forma,dar suporte aos diversos negócios, projetos e programas do Instituto e dos parceiros”, explica.

Segundo o professor e pesquisador do Instituto de Física da USP, Glaucius Oliva, que é também um dos parceiros do Instituto Inova,a área de Ciências, Tecnologia e Inovação é um ecossistema formado por três principais componentes: os pesquisadores, a iniciativa privada e o governo. “O problema é que, na grande maioria das vezes, não há um quarto componente fazendo a inter-relação entre esses 3 atores. E é fundamental ter alguém que conheça e transite em todos esses espaços, para criar redes de cooperação que potencializem os resultados. E o Emiliano tem larga experiência nessa área. Tenho certeza de que vai contribuir muito para o desenvolvimento dos projetos no Instituto Inova”, comenta.

CONHEÇA O INSTITUTO INOVA

O Instituto Inova é uma Comunidade Empreendedora, criada em 2008. A entidade está localizada no Parque Ecotec Damha em São Carlos e tem como objetivo viabilizar novos negócios e promover o desenvolvimento e a inovação tecnológica. Para isso, atua na intermediação entre empresas e instituições parceiras, auxilia na captação de recursos para projetos e empresas e articula colaborações com diversos centros de pesquisa, desenvolvimento, inovação e outros parques tecnológicos, nacionais e internacionais.

O Instituto Inova abriga hoje empresas e startups ligadas à inovação nas mais diferentes áreas: construção civil, saúde, materiais, saneamento básico, energia renovável, biotecnologia, inteligência artificiais, ciência de dados e nutrição animal e serviços.

A Comunidade Empreendedora oferece Serviços Jurídicos, de Comunicação, Apoio em Networking e Infraestrutura Completa (salas de reuniões, segurança 24h e internet).

Segundo a diretora geral, Bruna Boa Sorte, com a pandemia da COVID-19, muitas pessoas altamente capacitadas passaram a procurar o Instituto Inova com o intuito de buscar apoio para empreender. “Com a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar em diversos aspectos. E muitos, passaram a investir seu tempo e recursos em projetos próprios, bem como buscar qualidade de vida, saindo das grandes capitais e vindo para o interior. Por isso, todos os dias, tenho recebido interessados que querem ter acesso ao suporte que oferecemos aqui no Inova e no Parque Ecotec Damha”, explica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também