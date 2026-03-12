Instituto InclusÃ£o promove bazar beneficente para apoiar projetos voltados a crianÃ§as com autismo

O Instituto Inclusão, organização social que atua no acolhimento e na promoção de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA), realiza neste sábado, 14 de março, um bazar beneficente aberto ao público em São Carlos. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção e ampliação dos projetos sociais desenvolvidos pela instituição.

O evento contará com a venda de roupas, calçados, acessórios, brinquedos e diversos itens novos e seminovos, todos comercializados a preços acessíveis. As peças foram obtidas por meio de doações e toda a arrecadação será destinada às atividades promovidas pelo instituto.

Inclusão por meio do esporte, cultura e convivência

O Instituto Inclusão nasceu a partir da mobilização do casal Olga Matubaro e Adilson Matubaro, que, junto a famílias e apoiadores, identificaram a necessidade de ampliar as oportunidades de desenvolvimento para crianças com autismo em São Carlos. Desde então, a entidade vem estruturando projetos voltados à inclusão social por meio de atividades esportivas, culturais e de lazer.

Entre as iniciativas estão oficinas, atividades de socialização e projetos esportivos, que auxiliam no desenvolvimento motor, cognitivo e emocional das crianças atendidas.

Um dos destaques é o projeto “Saúde TEA – Natação Terapêutica”, que oferece aulas de natação adaptadas. A prática esportiva é utilizada como ferramenta para estimular autonomia, coordenação motora e interação social.

Com o crescimento das ações e o aumento da procura por atendimento, o instituto busca ampliar sua capacidade de atendimento, permitindo que mais crianças e famílias tenham acesso às atividades oferecidas.

Mobilização comunitária

De acordo com a organização, o bazar também representa uma importante estratégia de mobilização social e captação de recursos para manter os projetos em funcionamento.

Além da arrecadação financeira, a iniciativa contribui para sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da construção de uma comunidade mais acessível e acolhedora para pessoas com autismo.

“A participação da comunidade é essencial. Cada pessoa que participa, doa ou divulga contribui diretamente para que possamos continuar promovendo inclusão e oportunidades para muitas crianças”, destaca Olga Matubaro.

A expectativa é que o evento reúna moradores de São Carlos e região interessados em colaborar com a causa e apoiar o trabalho desenvolvido pela instituição.

Serviço

Bazar Beneficente – Instituto Inclusão

Rua Professor Paulo Monte Serrat, 425 – Jardim Ricetti – São Carlos (SP)

Sábado, 14 de março

A partir das 13h

Venda de roupas, calçados, brinquedos e acessórios a preços solidários

Informações: (16) 98126-6159

