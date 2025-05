Instituto de Línguas da UFSCar abre inscrições para cursos no 1º semestre de 2025

Alunos em sala de aula - Crédito: divulgação

O Instituto de Línguas (IL) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio das coordenadas das frentes de formação em línguas, está com edital aberto para a oferta de cursos de Espanhol, Inglês, Libras e Português para Estrangeiros no 1º semestre de 2025. Os cursos de Espanhol e Inglês são apenas para a comunidade interna da UFSCar (discentes e servidores docentes e técnico-administrativos). Já os cursos de Libras e Português para estrangeiros admitem a inscrição da comunidade externa.

Os interessados em solicitar a inscrição para os cursos devem ler o edital por completo e com atenção, antes de proceder com o requerimento de inscrição.

As informações completas estão no site do IL ( www.institutodelinguas.ufscar.br ), no Menu Esquerdo: Cursos Sequenciais IL.

