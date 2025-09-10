Instituto de Línguas da UFSCar abre inscrições para cursos de Português para estrangeiros

UFSCar -

Até a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, o Instituto de Línguas (IL) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para os cursos de Português para estrangeiros do segundo semestre letivo.

Ao todo, são oferecidos oito cursos na modalidade remota, contemplando diferentes níveis de proficiência. Quatro deles são voltados para falantes de espanhol (básico e intermediário), três para falantes de outras línguas (básico e intermediário) e um curso de nível avançado para estrangeiros em geral.

As aulas serão realizadas entre 22 de setembro e 5 de dezembro. Os cursos são gratuitos para pessoas vinculadas à UFSCar. Para o público externo, é cobrada uma taxa de R$ 220 por todo o período.

Inscrições e mais informações, incluindo turmas, níveis e horários das aulas, estão disponíveis no site do IL.

