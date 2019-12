Instituto de Física de São Carlos (USP) mais próximo da sociedade

Crédito: Divulgação

A Educação brasileira passa por momentos de extremas dificuldades, já que elas não advêm apenas do fato de não haver recursos suficientes para educar a todos. Essas dificuldades também passam pala área cultural, principalmente pela dificuldade de se dar valor à educação como elemento básico na contribuição para o desenvolvimento da Nação.

Olhando ao seu redor, o cidadão aprende, assim, a dar valor às conquistas que a Educação é capaz de oferecer à sociedade. Obviamente, nossos olhos e nossa atenção recaem quase que prioritariamente na educação universitária. As universidades tiveram investimentos importantes nas últimas décadas e, apesar das atuais dificuldades, o certo é que existem infraestruturas erguidas que permitem dar continuidade ao valor que tem a educação de nível superior junto da sociedade - seja através da realização de pesquisas, seja através da formação de novos profissionais de diversas áreas, altamente qualificados, seja, inclusive, no reconhecimento do valor do aluno quando esse conquista o seu diploma.

Todas as universidades realizam, com certo destaque, as formaturas de seus estudantes, e a razão disso deve-se ao fato de que elas gostam de reconhecer o esforço que foi feito por todos para se atingir algo tão importante na vida de um aluno, ou seja, a entrada em um outro patamar da vida, algo que esse(a) jovem estudante sente imediatamente.

A nível fundamental e médio, vê-se que as escolas públicas, principalmente, não estão conseguindo fazer o fechamento final do esforço de seus alunos, dando a eles, de igual forma, a formatura condigna. Para alguns, essa cerimônia não passa de algo trivial, perfeitamente dispensável, enquanto que para outros (muitos) ela, quando instituída, poderá se transformar no tônico essencial para que o jovem aluno siga em frente, principalmente por um motivo: “Eu sou capaz!”. De fato, não se pode concluir fases tão importantes na vida dos jovens alunos, simplesmente entregando num balcão de uma secretaria um diploma de estudante. É necessário nesse momento dar o devido valor à Educação, ao aprendizado e aos professores que caminharam juntos nessas trilhas. É nesses momentos que o aluno percebe o quanto ele foi importante em ter conseguido seguir os passos indicados por seus mestres e ter atingido os diferentes graus da Educação. É sabido que muitas escolas não têm condições de levar seus estudantes para uma formatura, num espaço nobre onde possam congregar familiares, colegas e professores, com o intuito de todos poderem prestar tributo e dar valor a esse momento tão importante, que é a conclusão de mais um ciclo no período de educação.

Para o Prof. Sebastião Pratavieira (IFSC/USP), infelizmente as escolas são carentes de infraestruturas capazes de acolher suas cerimônias de colação de grau. “O IFSC é uma instituição pública estadual, uma continuação das escolas estaduais de ensino fundamental e médio, e felizmente temos condições de oferecer essa infraestrutura. Colaborar com as escolas é aproximar ainda mais a comunidade à Universidade e também uma forma de homenagear os alunos e professores. Para um aluno, sua colação de grau é um marco que fica para o resto da vida. E sendo feita dentro de uma Universidade mostra que ela é acessível e possível e poderá ser o diferencial para sua vida futura”.

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) tem o privilégio de possuir uma ótima estrutura para a realização de seus eventos, contando-se, entre eles, as famosas Colações de Grau. Foram investimentos que foram feitos ao longo dos anos e que agora vem, na medida do possível, disponibilizando essa infraestrutura para que as escolas da cidade de São Carlos realizem suas formaturas nos diversos níveis de ensino - básico, fundamental e médio. Desta forma, o IFSC/USP acredita que está contribuindo para dar o devido valor à Educação, que está se aproximando ainda mais da sociedade, disponibilizando a ela aquilo que ele tem de melhor, que é o seu espaço, sua infraestrutura, em prol da valorização da Educação.

Para Maikon Formenton, técnico responsável pelos procedimentos audiovisuais no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas” (IFSC/USP) “Disponibilizar as infraestruturas de nosso Instituto para a escolas da cidade de São Carlos é devolver à sociedade um pouco da contribuição que ela faz para a Universidade. Fazer cerimônias de colação de grau aos alunos dos ensinos fundamental e médio é incentivar os jovens a prosseguir nos estudos. Tudo isso é possível, claro que com regras e procedimentos para que essas comemorações tenham qualidade”.

Além de disponibilizar seu espaço para formaturas - devidamente sujeito às regras de utilização -, o IFSC/USP também está, a partir de agora, num processo de disponibilizar laboratórios de ensino para que os estudantes possam completar a sua educação realizado práticas de Física nas dependências da Universidade. O IFSC/USP pretende, através dessas atividades, contribuir com a sociedade, tanto do ponto de vista da formação dos alunos, com,o também repassando a mensagem clara que quer contribuir com a comunidade para valorizar o ensino e a educação em qualquer um de seus níveis. O IFSC/USP está verificando, inclusive, a possibilidade de colaborar com as instituições de ensino na organização desses eventos, através de seu setor de Eventos, com a plena confiança de que todas as que que forem abrangidas cuidarão do patrimônio colocado à sua disposição, como se fossem delas.

Para Cláudio Boense Bretas, Técnico de Laboratório do IFSC/USP “É uma ótima ideia trazer para dentro do Instituto e da USP não só os alunos dos ensinos fundamental e médio, como, também, seus familiares, por forma a que vejam que o futuro de seus jovens está ao alcance. Uma Universidade gratuita. Colaborar na colação de grau dos mais jovens é fazer o aluno perceber que seus horizontes são muito vastos, assim ele queira”.

Segundo o diretor do IFSC/USP, Prof. Vanderlei Bagnato “Nós não podemos dar valor apenas à Educação de nível superior, já que essa é nossa função como cientistas e professores universitários. Mas como cidadãos, temos que dar valor à Educação em todos os seus níveis, para que os jovens estudantes possam se entusiasmar em seguir suas carreiras acadêmicas, vendo a “Escola” como algo que vale a pena seguir, tendo em vista seu futuro”.

