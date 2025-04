Instituto de Física da USP inicia “Direcionamento Acadêmico” e homenageia Luiz Nunes de Oliveira

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) iniciou sexta-feira, 25, a edição deste ano do “Direcionamento Acadêmico”, uma série de palestras – muitas delas acompanhadas de experimentos – dedicada aos alunos ingressantes no Instituto durante os primeiro e segundo semestres.

Esta iniciativa tem o foco de introduzir esses jovens na sua nova vida acadêmica do ensino superior. Explicar como funciona a Universidade de São Paulo e o próprio Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), quais são os benefícios que os alunos podem usufruir, como está estruturado cada curso, bem como orientar os jovens sobre as atividades acadêmicas dos cursos e mentoria sobre dificuldades encontradas e estratégias de estudo/aprendizado que auxiliem no seu melhor aproveitamento e adaptação: estas são algumas das principais metas dessa disciplina, adicionando a realização periódica dos colóquios ministrados por professores, a exemplo deste que ocorreu no dia 25 de abril, no sentido de apresentar aos alunos as principais temáticas de cada área.

Nesta primeira palestra da edição de 2025 do “Direcionamento Acadêmico”, o convidado foi o docente do IFSC/USP, professor Dr. Luiz Nunes de Oliveira, que propôs fazer uma viagem histórica pelos primórdios da ciência, da Grécia antiga até nossos dias, e o que aconteceu em cada mudança que se verificou. “Estes são sempre encontros especiais quando dialogamos diretamente com nossos alunos. A palestra teve o intuito de mostrar para os nossos estudantes que o mundo é muito maior do que realmente parece. Tem uma frase de William Shakespeare que diz “Tem muito mais entre o céu e a Terra do que sonha a filosofia”. Ou seja, há muito mais para descobrir e entender sobre o Universo e a vida do que nossa compreensão humana atual pode abrigar”, sublinha o docente.

Nesta palestra do primeiro encontro do “Direcionamento Acadêmico” os alunos tiveram a oportunidade de aprender como são as leis que regem a ciência, mas principalmente como tudo nasceu, somo se superaram preconceitos e como se convenceu as pessoas a verem as coisas de uma forma diferente.

No final desta palestra do Prof. Dr. Luiz Nunes de Oliveira, o diretor e a vice-diretora do IFSC/USP – Profs. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior e Ana Paula Ulian de Araújo – homenagearam o docente com uma placa comemorativa aos seus 50 anos de atividade exclusiva à Universidade de São Paulo.

Nunes de Oliveira fez parte da primeira turma (1970-73) do curso de Bacharelado em Física. O atual Instituto, na época, denominava-se Instituto de Físi e Química de São Carlos (IFQS, que só se dividiria em IFSC e IQSC vinte anos depois.

Ele foi contratado pelo IFQSC seis meses após a sua formatura. Em seguida, cursou o Mestrado no próprio IFQSC, sob orientação do Professor Bernhard Gross, tendo sido seu primeiro aluno de pós-graduação. Entre 1976 e 1980, estudou na Universidade de Cornell e recebeu o PhD em Física. A partir daí, com exceção de dois estágios de longa duração (1986-88) na “University of California”, Santa Barbara, e 1994-95, na “The Ohio State University”, esteve pesquisando, orientando e lecionando no IFQSC e no IFSC. Sua pesquisa abrange materiais fortemente correlacionados e a Teoria do Funcional da Densidade.

O docente é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo.

Mais importante, desde que o “Prêmio Horacio Carlos Panepucci” foi instituído pelos estudantes de graduação do IFSC/USP, em 2006, o Prof. Luiz Nunes foi homenageado em quase todas as cerimônias, com um total de 26 prêmios. (Rui Sintra – jornalista – IFSC/USP)

Leia Também