Instituto Acorde celebra 37 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado humanizado

Telefone: (16) 3372-2548Neste mês de aniversário, o Instituto Acorde comemora 37 anos de atuação social e reafirma seu compromisso com a inclusão, o acolhimento e o desenvolvimento humano. Fundado em 1988, o Instituto já beneficiou milhares de pessoas diretamente e hoje atende mais de 850 famílias, oferecendo apoio especializado, atividades terapêuticas, educação inclusiva, educação para jovens e adultos, oficinas de autonomia e suporte às famílias.

Com sede em São Carlos - SP, o Instituto Acorde é referência no atendimento de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo e na alfabetização de adultos, trabalhando com uma equipe multidisciplinar comprometida com o cuidado integral e individualizado.

“Celebrar 37 anos é olhar com gratidão para o passado, mas também é renovar forças para seguir crescendo e expandindo nosso impacto social. Cada vida transformada é um motivo de comemoração”, destaca Alexandre Matias, presidente da instituição.

Doações que fazem a diferença

Ao longo dos anos, o Instituto Acorde vem contando com a solidariedade de pessoas físicas e jurídicas que acreditam na causa. As doações, realizadas por mensageiros ou pela plataforma online doeacorde.org.br, com segurança, transparência e autonomia aos apoiadores, sendo fundamentais para manter os atendimentos e ampliar a estrutura da instituição.

Para marcar esta nova fase, o Instituto lançou a campanha "Crescimento e Expansão", com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de um novo bloco – obra já em andamento – que permitirá atender ainda mais pessoas com deficiência intelectual e autismo. Esse novo espaço é a resposta a um sonho antigo: acabar com a lista de espera e garantir que nenhuma criança ou família precise aguardar por cuidado e acolhimento. Cada contribuição é um tijolo de esperança, um passo concreto rumo a um futuro mais inclusivo e justo.

Como ajudar:

Site: https://doeacorde.org.br

Telefone: (16) 3372-2548



Leia Também