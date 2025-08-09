(16) 99963-6036
sábado, 09 de agosto de 2025
Cidade

Instituto Acorde celebra 37 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado humanizado

São mais de três décadas promovendo dignidade, autonomia e qualidade de vida para milhares de pessoas com deficiência intelectual e autismo.

09 Ago 2025 - 07h02Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Instituto Acorde celebra 37 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado humanizado -

Telefone: (16) 3372-2548Neste mês de aniversário, o Instituto Acorde comemora 37 anos de atuação social e reafirma seu compromisso com a inclusão, o acolhimento e o desenvolvimento humano. Fundado em 1988, o Instituto já beneficiou milhares de pessoas diretamente e hoje atende mais de 850 famílias, oferecendo apoio especializado, atividades terapêuticas, educação inclusiva, educação para jovens e adultos, oficinas de autonomia e suporte às famílias.

Com sede em São Carlos - SP, o Instituto Acorde é referência no atendimento de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e autismo e na alfabetização de adultos, trabalhando com uma equipe multidisciplinar comprometida com o cuidado integral e individualizado.

“Celebrar 37 anos é olhar com gratidão para o passado, mas também é renovar forças para seguir crescendo e expandindo nosso impacto social. Cada vida transformada é um motivo de comemoração”, destaca Alexandre Matias, presidente da instituição.

Doações que fazem a diferença

Ao longo dos anos, o Instituto Acorde vem contando com a solidariedade de pessoas físicas e jurídicas que acreditam na causa. As doações, realizadas por mensageiros ou pela plataforma online doeacorde.org.br, com segurança, transparência e autonomia aos apoiadores, sendo fundamentais para manter os atendimentos e ampliar a estrutura da instituição.

Para marcar esta nova fase, o Instituto lançou a campanha "Crescimento e Expansão", com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de um novo bloco – obra já em andamento – que permitirá atender ainda mais pessoas com deficiência intelectual e autismo. Esse novo espaço é a resposta a um sonho antigo: acabar com a lista de espera e garantir que nenhuma criança ou família precise aguardar por cuidado e acolhimento. Cada contribuição é um tijolo de esperança, um passo concreto rumo a um futuro mais inclusivo e justo.

Como ajudar:

Site: https://doeacorde.org.br

Telefone: (16) 3372-2548
 

Leia Também

Médicos da atenção básica recebem capacitação sobre protocolo do diabetes
Cidade20h58 - 08 Ago 2025

Médicos da atenção básica recebem capacitação sobre protocolo do diabetes

Doutoranda em Sociologia da UFSCar recebe reconhecimento internacional
Cidade20h46 - 08 Ago 2025

Doutoranda em Sociologia da UFSCar recebe reconhecimento internacional

Fundo Social e SENAC abrem inscrições para três cursos gratuitos de gastronomia em São Carlos
Cidade18h42 - 08 Ago 2025

Fundo Social e SENAC abrem inscrições para três cursos gratuitos de gastronomia em São Carlos

Moradores denunciam descarte irregular de entulho em terreno na Vila Prado
Cidade18h16 - 08 Ago 2025

Moradores denunciam descarte irregular de entulho em terreno na Vila Prado

Rodeio: Prefeitura prepara plano especial de trânsito para os dias de evento
Cidade17h53 - 08 Ago 2025

Rodeio: Prefeitura prepara plano especial de trânsito para os dias de evento

Últimas Notícias