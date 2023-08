Instituto Acorde celebra 35 anos e reforça a importância da autonomia e inclusão das pessoas com deficiência intelectual - Crédito: divulgação

No dia 8 de agosto, terça-feira, o Instituto Acorde celebra seu 35º aniversário. Fundada em 1988 por um grupo de pais de pessoas com deficiência intelectual, a Instituição se destaca como uma das principais organizações engajadas na promoção da inclusão dessas pessoas na sociedade. O instituto abrange diversos pilares de atuação, incluindo a prevenção e promoção da saúde, a garantia de direitos, a inclusão social e o fomento da autonomia, independência e protagonismo das pessoas com deficiência intelectual, múltiplas e Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, buscando sua integração em todas as esferas sociais.

"Desde nossa fundação, temos orientado nossas iniciativas na oferta de serviços que fomentem a inclusão social, a defesa dos direitos e a qualidade de vida de indivíduos de todas as idades com deficiência intelectual. Isso nos consolida como uma referência na área. Estamos imensamente orgulhosos de nossa trajetória e da narrativa que construímos junto a todas as pessoas com as quais nos relacionamos. Nossa história, verdadeiramente, se entrelaça com as histórias de centenas de milhares de pessoas. Mantemos uma crença firme no potencial das pessoas com deficiência intelectual, e é por isso que continuamos nossa luta por uma sociedade inclusiva", afirma Cleonice Amato, Gerente Executiva do Instituto Acorde.

O Instituto Acorde abrange desde a infância até a fase de envelhecimento, fomentando o desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a aprendizagem e crescimento, ao mesmo tempo em que proporciona apoio às famílias de pessoas com deficiência intelectual. Seus serviços englobam o Centro de Assistência e Terapias, onde são oferecidos atendimentos especializados nas áreas de Psiquiatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Nutrição. Além disso, há o Centro Educacional e Pedagógico Especial, que oferece Atendimento Educacional Especializado (com enfoque inclusivo), bem como Psicopedagogia, Pedagogia e Educação Física.

"Nosso propósito é empoderar as pessoas com deficiência intelectual por meio de programas que promovam sua inclusão, tanto no âmbito escolar quanto profissional, aprimorando suas habilidades sociais e comportamentais, bem como cultivando sua independência, responsabilidade, respeito e autoestima. O ano de 2022 representou desafios significativos, no entanto, trabalhamos incansavelmente para manter a excelência em todos os serviços oferecidos pelo Instituto Acorde. Nosso foco permanece na garantia da excelência que nos tornou referência na defesa da causa da deficiência intelectual", enfatiza Cleonice.

Sobre o Instituto Acorde:

O Instituto Acorde é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos que há 35 anos se dedica a promover saúde, educação e qualidade de vida para pessoas com deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e doenças raras, ao mesmo tempo em que apoia sua inclusão social e a defesa de seus direitos. A atuação do instituto abrange todas as fases da vida, desde a infância até o envelhecimento, buscando desenvolver habilidades e potencialidades que favoreçam a educação e a inclusão, além de oferecer apoio às famílias. Para obter mais informações, é possível contatá-los pelo telefone (16) 3372-2548 ou visitar o site do Instituto Acorde.

