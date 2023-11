Instituto 7 de Setembro oferece descontos de até R$300 em cursos rápidos

Matrículas abertas com preço de Black Friday para os seguintes cursos:

- CURSO DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO (NOVIDADE!) , 2 vezes por semana, período da manhã e da noite, 1 mês e meio de duração;

- CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHA, 2 vezes por semana, período da manhã e da noite, 1 mês e meio de duração;

- CURSO DE EXTENSÃO DE CÍLIOS, 2 vezes por semana, período da manhã e da noite, 1 mês e meio de duração;

- CURSO DE MANICURE E PEDICURE, 2 vezes de por semana, período da manhã e noite, 2 meses e meio de duração;

- CURSO DE BARBEARIA, 2 vezes por semana, período da manhã e da noite, 116 horas de duração;

Os descontos do mês de Black Friday chegam até R$ 300.

Informações, valores e formas de pagamentos pelo whattsApp (16) 997623545 e ou telefone fixo (16) 34152777

O Instituto 7 de Setembro está localizado na rua 7 de Setembro nº 2203 Centro

Devido a alta procura por mão de obra no fim do ano, o Instituto 7 de Setembro vai iniciar cursos rápidos de 1 mês e meio e você vai sair formado para o mercado de trabalho e atender as demanadas de festas de fim de ano, confraternizações, formaturas e muito mais.