Instalação de redes de drenagem e esgoto provoca interdições na região do Botafogo

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou nesta semana a instalação de redes de drenagem e esgoto no loteamento Monte das Colinas, da construtora MRV, localizado na região do Botafogo. As obras seguem até sábado (02/08) e exigem interdições permanentes no trânsito da região.

Segundo o SAAE, a Rua Hebert de Souza está totalmente interditada e o tráfego está sendo desviado pela Rua José Sudano Neto, na rotatória do loteamento Salto do Monjolinho, em direção à rotatória da Rua Gipsy Garcia Ferreira.

Além disso, a estrada municipal Washington José Pêra também passa por intervenções no sentido bairro-centro, com bloqueio no cruzamento com a Rua Gipsy Garcia Ferreira. Neste ponto, os desvios estão sendo realizados pela Rua Gipsy, João Franco, Antônio Scurachio, Leôncio Zambel, Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, até o retorno pela Avenida José Pereira Lopes.

O SAAE alerta que os trechos interditados permanecem fechados durante o dia e a noite, e que os motoristas devem redobrar a atenção à sinalização, especialmente no período noturno. A autarquia destaca que os serviços envolvem a escavação de valas profundas, o que representa risco elevado de acidentes em caso de desrespeito às orientações de segurança.

