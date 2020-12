Instabilidade persiste e há previsão de chuva até a próxima terça-feira

Tempo continua chuvoso - Crédito: João Muller/Redes Sociais

Sabado (12/12) e Domingo (13/12)

A condição de instabilidade permanece no Sudeste do Brasil, devido a presença da Zona de convergência do Atlântico Sul - ZCAS , associada a faixa de nebulosidade que se estende por alguns dia na região e no centro-oeste do país. No estado de São Paulo, esse sistema manterá o céu com nebulosidade variadas e com pancadas de chuva, algumas com trovoadas, que devem ocorrer em áreas isoladas.

Segunda-feira (14/12) e Terça-feira (15/12)

A aproximação de uma nova frente fria favorecerá as instabilidades no estado de São Paulo, deixando o céu com muitas nuvens e com chuvas e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. Na terça-feira, as condições de instabilidade persistem, devido a passagem da frente fria pelo estado de São Paulo. Temperatura em leve declínio.

Fonte IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também