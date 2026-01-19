Instabilidade em poço do Douradinho pode reduzir pressão no abastecimento de água

Torneira - Crédito: Agência Brasil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou nesta segunda-feira (19) que o Poço Tubular Profundo do Douradinho apresenta instabilidade na corrente elétrica do conjunto motobomba submersa. A situação tem provocado redução na capacidade de bombeamento e, consequentemente, queda na produção de água do sistema.

De acordo com a autarquia, o problema pode ocasionar redução de pressão no abastecimento de água nos bairros atendidos pelo poço, com maior impacto nas regiões do Douradinho, Jardim São Rafael e Tangará.

Equipes técnicas do SAAE já acompanham o caso e realizam avaliações para identificar as causas da instabilidade elétrica, além de adotar as medidas necessárias para a normalização do sistema no menor prazo possível.

Enquanto os trabalhos seguem em andamento, o SAAE pede a colaboração da população para o uso consciente da água, evitando desperdícios.

