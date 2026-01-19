(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Cidade

Instabilidade em poço do Douradinho pode reduzir pressão no abastecimento de água

19 Jan 2026 - 08h27Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Torneira - Crédito: Agência BrasilTorneira - Crédito: Agência Brasil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou nesta segunda-feira (19) que o Poço Tubular Profundo do Douradinho apresenta instabilidade na corrente elétrica do conjunto motobomba submersa. A situação tem provocado redução na capacidade de bombeamento e, consequentemente, queda na produção de água do sistema.

De acordo com a autarquia, o problema pode ocasionar redução de pressão no abastecimento de água nos bairros atendidos pelo poço, com maior impacto nas regiões do Douradinho, Jardim São Rafael e Tangará.

Equipes técnicas do SAAE já acompanham o caso e realizam avaliações para identificar as causas da instabilidade elétrica, além de adotar as medidas necessárias para a normalização do sistema no menor prazo possível.

Enquanto os trabalhos seguem em andamento, o SAAE pede a colaboração da população para o uso consciente da água, evitando desperdícios.

 

Leia Também

Furto de fiação provoca instabilidade no atendimento da UBS do Botafogo
Cidade09h56 - 19 Jan 2026

Furto de fiação provoca instabilidade no atendimento da UBS do Botafogo

Viaduto da UFSCar será interditado por 30 dias a partir desta segunda-feira (19)
Cidade07h38 - 19 Jan 2026

Viaduto da UFSCar será interditado por 30 dias a partir desta segunda-feira (19)

Obras interditam retorno na rotatória da Avenida Getúlio Vargas
Atenção motorista 12h06 - 18 Jan 2026

Obras interditam retorno na rotatória da Avenida Getúlio Vargas

Internado na Santa Casa, homem morre após queda em residência
Cidade09h37 - 17 Jan 2026

Internado na Santa Casa, homem morre após queda em residência

Atletas da seleção brasileira de boxe participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos
Cidade07h18 - 17 Jan 2026

Atletas da seleção brasileira de boxe participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos

Últimas Notícias