quinta, 29 de janeiro de 2026
Educação

Inscrições para o Prouni terminam nesta quinta-feira; Unicep oferece bolsas de 100% e 50%

29 Jan 2026 - 06h54Por Da redação
As inscrições para a primeira edição de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) terminam nesta quinta-feira (29). O prazo é destinado a estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançaram pontuação mínima de 450 pontos, cursaram o ensino médio em escola pública (ou como bolsistas integrais em escolas particulares) e não possuem diploma de nível superior.

Nesta edição, o Prouni oferece 594.519 bolsas, a maior oferta da história do programa, segundo o Ministério da Educação (MEC). Do total, 274.819 são bolsas integrais (100%) e 319.700 parciais (50%), distribuídas em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Em São Carlos, a Unicep participa do programa com bolsas integrais (100%) e parciais (50%) para todos os cursos, ampliando o acesso ao ensino superior para estudantes que não têm condições de arcar com as mensalidades.

Os candidatos podem consultar, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, as vagas disponíveis por município, curso, turno e instituição. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço prounialuno.mec.gov.br, até o fim desta quinta-feira (29).

O Prouni é destinado a brasileiros sem diploma de nível superior e concede bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, contribuindo para a democratização do acesso à educação superior no país.

