Inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios terminam neste sábado (31)

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto em toda a região de São Carlos. A iniciativa valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país.



As inscrições podem ser feitas em cinco categorias:

Pequenos negócios; Produtora rural; Microempreendedora individual; Ciência e tecnologia; Negócios internacionais.

Para participar, as mulheres precisam ter mais de 18 anos e compartilhar suas histórias empreendedoras em um vídeo curto no formato de “pitch”. Não há impedimento de participação caso possua sócios homens, desde que seja administradora da empresa e protagonista da história de sucesso.



As inscrições podem ser feitas diretamente no site oficial do prêmio até este sábado (31). Além de preencher o formulário eletrônico, é necessário enviar o vídeo com apresentação da empreendedora candidata.



Na região de São Carlos, podem se inscrever mulheres empreendedoras das cidades de Analândia, Araras, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos e Torrinha.



Sobre o Prêmio

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira delas são escolhidas até cinco candidatas por estado/DF, sendo uma de cada categoria. Todas as vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas em cada categoria serão escolhidas por região.

Cada região terá apenas uma candidatura por categoria indicada para disputar a fase nacional, totalizando até 25 candidatas para a grande final, marcada para acontecer durante um evento especial em Brasília (DF).

A premiação das vencedoras nacionais inclui troféu de reconhecimento, participação em missão nacional no ano que vem e ainda um instrumento de trabalho (tablet ou celular).



