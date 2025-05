Inscrições para o Prêmio Pós-Doutorando USP estão abertas até o dia 26 de maio

Compartilhar no facebook

Crédito: freepik

Os pós-doutorandos da USP têm até o dia 26 de maio para se inscrever no Prêmio Pós-Doc 2025, que contemplará os trabalhos de excelência desenvolvidos por pós-doutorandos da Universidade nas diversas áreas de conhecimento, ampliando a visibilidade desses profissionais diante de instituições de pesquisa, da academia e de empresas.

São elegíveis ao prêmio os pós-docs USP inscritos no II Congresso de Pós-Doutorandos da USP, que estejam ativos no sistema Atena ou que tenham encerrado o projeto após janeiro de 2025.

A premiação consiste em auxílio financeiro no valor de R$ 20 mil. Serão concedidos oito prêmios, um para cada uma das grandes áreas do conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências da Saúde; Engenharias; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes; e Ciências Sociais Aplicadas.

Para fazer a inscrição, o pós-doutorando deve consultar na página do Congresso se o seu número USP está cadastrado e, depois, solicitar ao sistema o envio de um link de senha da sua conta para seu e-mail. Após definir a senha, é preciso logar no site e ir até o Menu do Pesquisador para acessar o formulário de inscrição.

Os trabalhos serão apresentados durante o II Congresso de Pós-Doutorandos. Após a avaliação das Comissões de Seleção, serão definidos os vencedores das oito grandes áreas do conhecimento. O resultado será divulgado na cerimônia de entrega do Prêmio, que acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2026.

Mais informações na página do Congresso de Pós-Doutorandos da USP ou pelo e-mail comunicacao.prpi@usp.br.

II Congresso de Pós-Doutorandos da USP

Também estão abertas, até o dia 26 de maio, as inscrições para o II Congresso de Pós-Doutorandos da USP, que acontecerá nos dias 15 a 17 de setembro, na Cidade Universitária, e abordará as possibilidades de evolução profissional para pós-doutorandos da Universidade.

Serão realizadas palestras com pesquisadores internacionais, simpósios e apresentação de pôsteres. Clique aqui para ver a relação de palestrantes confirmados.

Promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), o Congresso de Pós-Doutorandos da USP é uma oportunidade para esses profissionais altamente qualificados entrarem em contato com potenciais empregadores e setores da sociedade que estão abertos a receber profissionais com esse nível de graduação.

Assessoria Usp

