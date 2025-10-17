Inscrições para o ensino médio integrado e cursos técnicos do IFSP terminam na próxima segunda

O prazo de inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus São Carlos termina na próxima segunda-feira, 20 de outubro. As oportunidades são para o Ensino Médio Integrado e para os Cursos Técnicos presenciais oferecidos pela instituição.

Ao todo, são 80 vagas para o Ensino Médio Integrado, sendo:

40 vagas para o curso de Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio;

40 vagas para o curso de Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio.

Ambos os cursos são em período integral (aulas manhã e tarde) e possuem três anos de duração. Podem se inscrever estudantes que tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental até o momento da matrícula.

Já para os Cursos Técnicos, o IFSP São Carlos oferece três opções, todas noturnas e presenciais:

Manutenção Aeronáutica em Célula – 40 vagas, duração de 2 anos;

Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor – 40 vagas, duração de 2 anos;

Qualidade – 40 vagas, duração de 1 ano e meio.

Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deve estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio, ou já tê-lo concluído.

O ingresso será feito por meio de prova objetiva, marcada para o dia 7 de dezembro de 2025, composta por 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, com base nos conteúdos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Embora os cursos sejam totalmente gratuitos, há uma taxa de inscrição para a prova: R$ 60,00 para o Ensino Médio Integrado e R$ 30,00 para os cursos técnicos.

Mais informações sobre o processo seletivo e detalhes sobre os cursos estão disponíveis no site oficial: scl.ifsp.edu.br

