Inscrições para o curso gratuito de eletricista poderão ser feitas em julho

Curso Eletricista - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), abre inscrições para o curso de Eletricista (instalações elétricas em baixa tensão). O curso é de graça, e as inscrições podem ser realizadas nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de julho, no Centro Público de Economia Solidaria “Paul Israel Singer”, localizado na Rua Reinaldo Pizzani, 95 – Cidade Aracy II. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Para realizar a inscrição é necessário ser maior de idade, apresentar RG, CPF, e comprovante de endereço. “Buscamos diversificar os cursos, entender as demandas do mercado e auxiliar ainda mais na qualificação dos cidadãos”, explica a secretária da SMTER, Danielli Favoretto Valenti.

As aulas vão ser realizadas no próprio Centro Público de Economia Solidária. As atividades acontecem nos dias 17, 18, 19 e 20 de julho das 8h às 17h. Os alunos inscritos recebem alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso. O curso capacita os alunos para que realizem pequenos reparos e instalações elétricas de baixa tensão.

