Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Carlos comunica que as inscrições para o 7º Casamento Comunitário começam nesta terça-feira, dia 10 de março, a partir das 8h. São 50 vagas para casais que queiram celebrar a união, incluindo os casais homoafetivos.

As inscrições podem ser feitas na sede do Fundo Social, localizada na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina ou no Centro da Juventude Elaine Viviani, localizado na rua Paulo VI, nº 1.000, no Jardim Monte Carlo.

Os casais interessados devem apresentar CPF, RG e comprovante de renda do casal, que não deve ultrapassar dois salários mínimos. As inscrições são por ordem de chegada.

“Todos os anos oferecemos aos noivos a celebração, decoração, música, buquê, vestido, maquiagem, cabelo, manicure, foto de recordação, além de bolo e espumante para a comemoração. Conseguimos oferecer todos esses itens em virtude das parcerias que conseguimos junto à iniciativa privada”, garante Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

A cerimônia do Casamento Comunitário 2020 será realizada no dia 10 de junho, às 18h, no The Palace.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também