Inscrições para o 5º Festival de Coros de São Carlos começam neste domingo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos informa que as inscrições para o 5º Festival de Coros de São Carlos estarão abertas a partir deste domingo (1º/3).

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo site da Prefeitura de São Carlos (www.saocarlos.sp.com.br) até o dia 31 de março. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de maio de 2026.

O Festival tem caráter de desenvolvimento turístico-cultural, sem fins lucrativos, e busca promover o intercâmbio artístico entre grupos vocais. Podem participar coros infantis, juvenis, adultos, da terceira idade e mistos, nacionais e internacionais, de todas as categorias e estilos, com ou sem acompanhamento instrumental.

A iniciativa reforça o compromisso do município com o fortalecimento da cultura, incentivando a diversidade musical e ampliando o acesso da população a apresentações corais de diferentes regiões e países.

