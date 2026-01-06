(16) 99963-6036
Inscrições para editais do Carnaval 2026 de São Carlos terminam neste domingo

Prazo vale para seleção de blocos de rua e atrações artísticas; eventos serão realizados no Centro e no Cidade Aracy

06 Jan 2026 - 16h29Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos reforça que se encerram neste domingo, 11 de janeiro, as inscrições para os editais que irão selecionar blocos carnavalescos e atrações artísticas que farão parte da programação oficial do Carnaval 2026 no município.

Os editais completos estão disponíveis para consulta no Diário Oficial do Município (DOM), edição de 18 de dezembro de 2025, e preveem a contratação de todos os eventos e atrações do carnaval público, garantindo transparência, igualdade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

No caso das apresentações artísticas, o edital contempla shows com duração de duas horas, divididos nas seguintes categorias: bandas de metais com marchinhas, samba e pagode, axé music, banda baile e DJ (apresentação solo). O resultado preliminar será divulgado em 15 de janeiro, e a homologação final será publicada no DOM do dia 4 de fevereiro de 2026.

Já o edital para os blocos de carnaval de rua também recebe inscrições até o dia 11 de janeiro. Os desfiles ocorrerão em dois circuitos distintos — um na região central da cidade e outro no bairro Cidade Aracy. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, e o resultado final deste edital será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2026.

Valores de contratação

Os blocos carnavalescos selecionados receberão R$ 5 mil por percurso, com pagamento realizado antes do carnaval pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Para as apresentações artísticas, o valor previsto é de R$ 7 mil por banda e R$ 1 mil por DJ.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online:

