sábado, 16 de agosto de 2025
Cidade

Inscrições para curso gratuito de Atendente de Farmácia começam na segunda-feira

16 Ago 2025 - 16h50Por Jéssica C.R.
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e do Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, em parceria com o Senac, abre na próxima segunda-feira (18) as inscrições para o curso gratuito de Atendente de Farmácia.

Ao todo, são 20 vagas para a formação, que será oferecida no formato híbrido (presencial e EAD) e capacitará profissionais para atuar em drogarias e farmácias de manipulação, sempre sob supervisão de um farmacêutico. O conteúdo inclui atendimento ao cliente, apoio na dispensação de medicamentos, comercialização de cosméticos, suplementos, produtos de higiene e perfumaria, além de organização de estoque. Também será desenvolvido um projeto integrador abordando recrutamento, segurança do trabalho e planos de cargos e salários.

As aulas serão realizadas de 1º de setembro a 12 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na sede do Senac, localizada na Rua Episcopal, 700, Centro.

As inscrições poderão ser feitas presencialmente até o dia 28 de agosto, das 8h30 às 16h30, na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” (Avenida São Carlos, 1.839, Centro). É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade ou histórico escolar.

Para participar, o candidato deve ter no mínimo 17 anos, Ensino Fundamental completo e renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Não é permitido estar matriculado ou ter abandonado outro curso do Senac como bolsista nos últimos seis meses.

