Inscrições abertas para vagas remanescentes em Ciências de Dados no ICMC São Carlos

O Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), junto ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos, reabriu as inscrições para o processo seletivo do MBA em Ciências de Dados. O curso é voltado para profissionais com formação universitária em ciência da computação, economia, administração, engenharia, estatística, sistemas de informação e áreas correlatas e que desejem se aprimorar em ciências de dados.

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para ampla concorrência e 10 para ex-alunos das outras edições do MBA. As inscrições para as vagas restantes seguirão abertas até às 23h59 do dia 18 de janeiro. Os aprovados irão integrar a turma de 2023, a quarta da história do curso, que tem previsão de início para o dia 28 deste mês.

O MBA em Ciências de Dados tem como objetivo formar profissionais capacitados em metodologias e técnicas necessárias e adequadas para manipulação, visualização, análise, modelagem e interpretação de grandes e complexas massas de dados, provenientes dos mais variados setores e áreas de aplicação.

Primeiro da área a ser oferecido no modelo a distância por uma universidade pública, o MBA conta com a maior equipe de cientistas da computação, estatística e matemática aplicada do Brasil. O curso é realizado em formato online e tem em seu corpo docente professores doutores com experiência internacional.

Além da capacitação e do desenvolvimento teórico e prático na área de ciências de dados, o MBA também permite ao aluno trazer um problema real da empresa onde trabalha para que seja solucionado com o apoio dos mentores especialistas durante todo o decorrer do curso.

Os alunos têm acesso a disciplinas sobre fundamentos de ciências de dados, metodologias estado-da-arte na área e podem criar projetos que desenvolvam suas habilidades teóricas e práticas. O curso é baseado na linguagem Python e tem um currículo projetado para desenvolver habilidades valorizadas pela indústria.

Com o intuito de mudar a vida profissional dos participantes em apenas um ano, dada a vasta quantidade de ensino e de oportunidades geradas pelo curso, o MBA tem início em janeiro e seu término é previsto para o mês de dezembro de 2023.

Os interessados devem acessar o site do MBA em Ciências de Dados para realizar a inscrição. Todos os detalhes deste processo seletivo para vagas remanescentes, assim como as informações sobre investimento e cronograma do curso, estão disponíveis no edital completo desta etapa.

