InscriÃ§Ãµes abertas para pÃ³s-graduaÃ§Ã£o em Sociologia para aluno especial

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe, de 13 a 15 de março, inscrições de candidatos a aluno especial para o primeiro semestre de 2025. As disciplinas disponíveis podem ser conferidas na grade de disciplinas, através do link https://bit.ly/3Dk47no.

Todas as informações, incluindo ementas e horário das disciplinas, número de vagas e a documentação necessária, devem ser conferidas no site www.ppgs.ufscar.br. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através de formulário online, habilitado durante o período de inscrições, também disponível no site do PPGS.

