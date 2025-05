Inscrições abertas para o vestibulinho das Etecs do 2º semestre

Interessados nos cursos gratuitos das Etecs devem se inscrever até 10 de junho - Crédito: Foto: Roberto Sungi

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre de 2025. O processo seletivo oferece 36.346 vagas em cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes em todo o Estado de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e a prova será aplicada no dia 6 de julho, às 13h30.

Modalidades de Estudo

Os cursos são ofertados nas modalidades:

Presencial

Semipresencial

Online (EaD)

As vagas estão distribuídas entre as unidades das Etecs e em polos descentralizados, localizados em parcerias com prefeituras e a Secretaria Estadual da Educação, incluindo aulas nos CEUs e escolas estaduais.

Como se Inscrever

Para se inscrever, o candidato deve:

Acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br; Preencher a ficha de inscrição; Responder ao questionário socioeconômico; Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de junho.

A inscrição só será confirmada após o pagamento do boleto. Caso necessário, as Etecs disponibilizam computadores com acesso à internet para o processo de inscrição.

Requisitos para Matrícula

Para concorrer a uma vaga nos cursos técnicos, o candidato deve estar cursando, no mínimo, a segunda série do Ensino Médio ou equivalente. No ato da matrícula, será necessário apresentar o Certificado de Conclusão ou a Declaração de Matrícula.

Para Especialização Técnica:

Conclusão do Ensino Médio;

Conclusão do curso técnico correspondente à especialização desejada.

Para Vagas Remanescentes:

Estar cursando a terceira série do Ensino Médio ou já ter concluído;

Comprovar experiência profissional na área, por meio de avaliação e certificação de competências do primeiro módulo.

Inclusão Social e Pontuação Acrescida

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza garante bônus na nota final:

3% para candidatos afrodescendentes;

10% para estudantes da rede pública (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental);

13% para candidatos que se enquadram nos dois critérios.

Candidatos com deficiência ou que desejam ser tratados pelo nome social devem indicar essas informações durante a inscrição e encaminhar a documentação necessária, conforme orientações disponíveis no site oficial.

Consulte Mais Informações

A lista completa de unidades, cursos e vagas disponíveis está acessível no site do Vestibulinho. Não perca a oportunidade de se qualificar em uma das melhores instituições de ensino técnico do país!

Acesse vestibulinho.etec.sp.gov.br e garanta sua inscrição!""

Leia Também