Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos

A Campanha USP do Agasalho 2025, está com inscrições abertas para o Clube de Carros, iniciativa que reúne voluntários com mais de 18 anos e com carro próprio para auxiliar na logística de transporte das doações. O prazo para participar vai até o dia 7 de Setembro de 2025.

O Clube de Carros é responsável por apoiar a coleta e distribuição das caixas de arrecadação espalhadas por São Carlos, além do transporte de roupas, calçados e acessórios doados pela população. Os voluntários têm direito a reembolso integral dos gastos com combustível e ainda concorrem a sorteios exclusivos. As viagens são ajustadas conforme a disponibilidade de tempo de cada participante.

Fundada em 2007, a Campanha USP do Agasalho é organizada por alunos da USP e da UFSCar e hoje conta com mais de 150 membros. O projeto social atua na arrecadação, separação e doação de roupas, além de realizar eventos culturais como bazares e o tradicional Saída às Ruas, que no primeiro semestre de 2025 arrecadou mais de 35 mil peças.

As inscrições podem ser feitas pelo link: forms.gle/m1sFj9Qf8151FC3h8.

Para acompanhar as novidades, siga o projeto no Instagram @instagasalho.

Em caso de dúvidas, os coordenadores gerais estão disponíveis pelo WhatsApp:

Anna: (21) 98358-5717

Gospel: (13) 99162-4949

Heitor: (19) 98382-8033

Leia Também