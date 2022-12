Inscrições abertas para o 9º Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o 9º Workshop de Soluções Matemáticas para Problemas Industriais do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CEPID-CeMEAI). O evento tem como objetivo fornecer um espaço para quem procura conciliar a carreira acadêmica com situações práticas propostas por grandes empresas. O público-alvo são profissionais do setor produtivo e de outras áreas do conhecimento, bem como pesquisadores e alunos das áreas de matemática, estatística e computação e áreas correlatas.

O Workshop será realizado entre os dias 6 e 10 de fevereiro do próximo ano, de forma majoritariamente presencial, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

As atividades são distribuídas durante os cinco dias de evento. No primeiro dia, os especialistas das empresas fazem as apresentações dos problemas. Do segundo ao quarto dia, os participantes do Workshop interagem com os representantes das instituições em busca da solução. No quinto e último dia, os pesquisadores fazem apresentações dos progressos e um relatório é gerado.

No pós-evento, a fórmula é implementada na empresa por meio de convênio ou contratação de empresas e artigos sobre o evento são publicados. Realizado desde 2015, o Workshop já teve mais de 45 empresas participantes. Dentre elas, estão instituições de renome como Petrobras, Caixa Econômica Federal, Americanas, Porto Seguro, John Deere, Eletrobras e Embraer. Outro fator interessante é que muitos participantes desta iniciativa seguem carreiras nas empresas participantes após a realização das atividades.

As listas das empresas participantes e dos problemas a serem abordados durante o Workshop serão divulgadas em breve no site do evento.

