Inscrições abertas para doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional no ICMC

O Programa é classificado com a melhor nota concedida pela CAPES - Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para doutorado e doutorado direto no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional. São oferecidas até 60 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril para o doutorado. Já no doutorado direto, as inscrições ocorrem em fluxo contínuo, com novos editais abertos em sequência.

Os candidatos deverão se inscrever diretamente na internet, conforme detalhes dos editais disponíveis no site (icmc.usp.br/e/696c1). Podem participar do processo seletivo para doutorado estudantes que tiverem seu título de mestre homologado até a data de matrícula. No doutorado direto podem se inscrever candidatos que completarem cursos de graduação e tiverem colação de grau realizada até a data de matrícula.

“São Carlos é uma cidade de médio porte, acolhedora e que oferece um curso de pós-graduação em Ciência da Computação e Matemática Computacional que é classificado com a melhor nota pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a nota 7. Isso permite termos o melhor dos mundos na USP em São Carlos, agregando qualidade de vida e qualidade em ensino e formação de recursos humanos”, destaca a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC, professora Kalinka Castelo Branco.

Em todo Brasil, existem hoje 77 programas de pós-graduação na área de computação, mas apenas sete deles receberam nota máxima na última avaliação quadrienal realizada pela CAPES.

