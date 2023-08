Inscrições abertas para cursos técnicos do IFSP São Carlos

SIGA O SCA NO

O campus São Carlos do IFSP está com as inscrições abertas de Processos Seletivos para ingresso em cursos técnicos:

Ingresso imediato (segundo semestre 2023)

18 vagas - Técnico em Qualidade - Noturno - Duração 3 semestres

6 vagas - Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor - Noturno - Duração 4 semestres.

Não há vagas reservadas.

Inscrições 3 a 7 de agosto/2023 - https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/2190-edital-n-25-2023-vagas-remanescentes-ou-cadastro-de-reserva.html

Ingresso em 2024 (Primeiro semestre de 2024)

Técnicos Integrados ao Ensino Médio:

Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio - 40 vagas - Período integral - Duração de 3 anos.

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio - 40 vagas - Período integral - Duração de 3 anos.

Técnicos Concomitantes ou Subsequentes ao Ensino Médio:

Técnico em Qualidade - 40 vagas - Noturno - Duração 3 semestres

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor - 40 vagas - Noturno - Duração 4 semestres.

Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula - 40 vagas - Noturno - Duração 4 semestres.

Inscrições:

50% das vagas reservadas para oriundos de escola pública conforme Lei de Cotas.

Inscrições: 03/08 a 03/09/2023 https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

Os candidatos podem se inscrever nas duas possibilidades.

Saiba mais sobre os cursos em: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/cursos.html

Saiba mais sobre o Campus São Carlos em: https://scl.ifsp.edu.br/index.php/sobre-o-campus.html

Saiba mais sobre os Institutos Federais em: http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes

