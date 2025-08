inscrições abertas para curso gratuito de informática

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas, a capacitação será oferecida no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), localizado na Rua Nove de Julho, nº 1.194, no Centro da cidade.

O curso terá início no dia 11 de agosto e seguirá até 9 de outubro, com aulas às segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h. A carga horária total é de 48 horas e estão disponíveis 15 vagas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa do Trabalhador "Antônio Cabeça Filho", situada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, até o dia 8 de agosto, das 8h30 às 16h30.

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental completo e apresentar os documentos originais de RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação profissional e o fortalecimento da empregabilidade no município.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do Departamento de Políticas de Emprego para Juventude, em parceria com o Sindicato Rural Patronal e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está com inscrições abertas para um curso gratuito de informática básica.