Inscrições abertas para a XIV Semana de Pesquisa em Gerontologia da UFSCar

Entre os dias 25 e 27 de junho acontecerá a XIV Semana de Pesquisa em Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O evento é aberto ao público interessado, especialmente a estudantes, pesquisadores, profissionais de saúde e instituições comprometidas com a construção de novas perspectivas para estudos em Gerontologia. O encontro é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela Internet ( https://bit.ly/3ZAw6Hh ).

O evento tem como objetivo valorizar a pesquisa e promover a discussão interdisciplinar sobre o envelhecimento humano. A programação terá atividade cultural, exposições de mesas-redondas, apresentação de apresentações de Trabalhos Científicos e Defesa de TCCs de estudantes do Bacharelado em Gerontologia.

A Semana é organizada pelo Centro Acadêmico Vasilceac & Say (CAVS), em parceria com o Departamento de Gerontologia (DGero) da UFSCar. As informações completas sobre a atividade podem ser acessadas no Instagram (@semanageronto.ufscar) ou solicitadas pelos e-mails mariapmg@estudante.ufscar.br e centroacademicogeronto@gmail.com

