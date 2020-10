Inscrições abertas para a 4ª Escola de Pesquisadores da USP São Carlos

Crédito: Divulgação

Realiza-se nos dias 18 e 19 de novembro, este ano de forma virtual, a 4ª edição da Escola de Pesquisadores da USP, um evento organizado pelo Portal da Escrita Científica do Campus USP de São Carlos, sob coordenação do Prof. Dr. Valtencir Zucolotto, docente e pesquisador do IFSC/USP.

Como tem sido habitual, este evento terá como público-alvo alunos de pós-graduação e pós-docs, técnicos de nível superior, professores e pesquisadores que exercem suas atividades em qualquer área do conhecimento, que pretendam aumentar suas potencialidades em pesquisa básica e aplicada, principalmente no que diz respeito a temas de grande importância, com alto impacto, adquirindo, desta forma, conhecimentos preciosos para melhor executarem seus trabalhos no estado da arte, contribuindo, assim, para o avanço da ciência e tecnologia no País.

Para além deste fator importante, os participantes desta 4ª Escola de Pesquisadores da USP terão a oportunidade de conhecer os vários aspectos relacionados com a Ética em Pesquisa, a produção de artigos científicos internacionais de alto impacto, através de escrita apropriada, bem como a produção de artigos de revisão e escrita de livros ou capítulos de livros científicos. Este evento irá proporcionar, ainda, um conhecimento alargado sobre as principais ferramentas disponíveis para a realização de revisões bibliográficas, treinamento em bases de dados e gerenciamento de referências.

Espera-se, como resultado final, que os participantes deste evento possam gerar um elevado nível de conhecimento e inovação, auxiliando na formação de novos recursos humanos altamente capacitados.

Para conferir a programação desta 4ª Escola de Pesquisadores da USP (que fornecerá certificados de participação), clique em

http://escoladepesquisadores.sc.usp.br/4/programacao/?fbclid=IwAR0yJwDVOP5KZMvbkCd7rNqfFXwAtRot9Rhyye0fMbbtO5C7sFcOr2Clz1c

Para se inscrever, clique no link https://doity.com.br/4-escola-de-pesquisadores-do-campus-usp-so-carlos

Informações complementares poderão ser fornecidas através do e-mail: escoladepesquisadores@sc.usp.br

(Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também