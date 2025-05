Inscrições abertas em curso de especialização gratuito em Educação Infantil

Foto ilustrativa - Crédito: Freepik

Estão abertas até esta quinta-feira, dia 8 de maio, as inscrições no Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil. Oferecido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), o curso, totalmente gratuito, conta com a parceria da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), entre outras instituições, e será oferecido presencialmente nos polos de São Carlos e Sorocaba.

Com uma carga horária de 360 horas, duração de 16 meses e início previsto para maio de 2025, o curso é direcionado a professoras/es (no exercício da docência e/ou nas funções de gestão escolar), coordenadoras/es, profissionais de apoio (creche e pré-escola) e técnicos da Educação Infantil (creche e pré-escola), atuantes na rede pública de ensino.

As inscrições devem ser feitas via formulário, disponível em https://forms.gle/3bPosHrCFVrGvytn6 . As vagas são limitadas e a seleção será feita através de carta de intenção, enviada no momento da inscrição. Todos os detalhes sobre o curso, como requisitos, inscrição, forma de seleção e outras informações estão no edital,

Os dados podem ser enviados para o e-mail secretarianucleoufscar@gmail.com .

Assessoria de imprensa

Leia Também