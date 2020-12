Inovação: Suzantur lança linha Expresso Aracy

Nova linha para São Carlos, mais rápida e mais eficiente - Crédito: Divulgação

A Suzantur, juntamente com a Secretaria de Transporte e transito, lançam uma nova linha em caráter experimental a partir da próxima quarta-feira (9). A nova Linha Expresso Aracy fará a ligação da Região da Cidade Aracy I e Presidente Collor com a região central de maneira muito mais rápida, proporcionando assim a integração com mais linhas e diminuindo o tempo de viagem para os usuários que se dirigem ao centro.

Com as informações no letreiro EX 68 ARACY I x Centro, a linha será identificada pela informação “Expresso” além de sua numeração e para que seja rápida, esta linha somente irá realizar paradas em pontos estratégicos.

VEJA OS PONTOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE

SENTIDO CENTRO:

Pontos Cidade Aracy I;

Pontos Av. Regit Arab;

Escola Jesuíno de Arruda;

Praça Itália;

Itaú;

Mercado Municipal;

SENTIDO ARACY I:

Mercado Municipal;

Praça Santa Cruz;

Praça Itália;

Ponto Av. Dr. Pádua Salles;

Pontos Regit Arab;

Cidade Aracy I;

DEMAIS PONTOS DEVEM UTILIZAR AS LINHAS EM OPERAÇÃO

HORÁRIOS DE PARTIDAS DE SEUNGA À SEXTA FEIRA

Partidas Aracy I => 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10*

Partidas Centro => 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10.

*HORÁRIOS EXTRAS EM VIRTUDE DO HORÁRIO ESPECIAL DO CEMÉRCIO ATÉ O DIA 23/12/2020

Baixe o APP Cittamobi em seu celular e acompanhe seu ônibus em tempo real.

