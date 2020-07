Inova oferece kit jurídico para empresas residentes e startups

Augusto Fauvel, sócio da Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, e Marcelo da Paz, cofundador e presidente do conselho de administração do Inova, durante reunião para a consolidação da parceria entre o escritório de advocacia e a comunidade empreendedora - Crédito: Divulgação

Estacionamento, segurança, limpeza e manutenção, recepção e controle de acesso, energia elétrica, internet, sala de reunião, espaço para pequenos eventos e orientação em comunicação corporativa e publicitária. A esse conjunto de benefícios para os residentes do Instituto Inova soma-se agora o kit de instrumentos jurídicos e governança corporativa e compliance.

A parceria entre a comunidade empreendedora e a Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, com escritórios em São Carlos (SP) e São Paulo (SP), foi consolidada na terça-feira (28/7). A Fauvel e Moraes também prestará assessoria jurídica ao Instituto Inova.

Para a diretora-geral do Instituto Inova, Bruna Boa Sorte, pensar a segurança jurídica logo no início pode ser uma questão decisiva para o sucesso do negócio.

“É muito importante que as startups se preparem para a atuação no mercado, para aporte de futuros investidores e para parcerias internacionais”, diz. “Estudos apontam que programas de governança corporativa e compliance bem organizados podem render até 5% de economia nos custos da operação”, observa Bruna.

O kit, disponibilizado gratuitamente aos residentes, abrange a elaboração de memorando de intenções, contratos sociais e preparação de documentos de marcas e patentes, além de consultoria inicial em governança corporativa e compliance – termo em inglês que se refere a estar em conformidade com as obrigações legais da empresa e padrões éticos de conduta.

De acordo com o advogado Augusto Fauvel, sócio da Fauvel e Moraes, especialista em direito aduaneiro e comércio exterior, direito tributário e compliance, a segurança jurídica visa ao ciclo saudável, em que as empresas nascem e se desenvolvem com saúde.

“Muitos empreendimentos não prosperam por não se organizarem juridicamente. Ideias promissoras podem fracassar porque não conseguem ser impulsionadas pela falta de investimentos”, comenta Fauvel. “O pior cenário para uma startup com potencial de crescimento é não estar apta a receber aportes de investidores interessados pela falta de estrutura jurídica”, afirma Fauvel.

Para o cofundador e presidente do conselho de administração do Instituto Inova, Marcelo da Paz, o Instituto Inova, ao atrair parceiros de renome e competência para o time, está produzindo massa crítica em diversas áreas estratégicas para as startups.

“Trabalhamos para criar uma comunidade empreendedora capaz de fortalecer os talentos da cidade e região e empreendedores de alto impacto”, fala. “Este é só o início de uma jornada pós-pandemia”, completa.

O Instituto Inova fica no Parque Ecotec Damha, parque tecnológico com infraestrutura completa para abrigar empresas que integra o ecossistema de inovação Sancahub, denominação geográfica conferida a São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também