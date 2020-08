Inova ganha reforço com novo diretor de relações institucionais e governamentais

Emiliano Saran com o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado, o senador Vanderlan Cardoso - Crédito: Divulgação

O Instituto Inova conta agora com um novo diretor responsável pela área de Relações Institucionais e Governamentais, Emiliano Saran Azevedo. Emiliano é mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, especialista em Gestão Pública pela UNESP e em Gestão Mercadológica de Turismo e Hotelaria pela USP. Foi também consultor técnico no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do Instituto Inova, com mais esse reforço ao time, é poder dar suporte a empresas e startups neste momento de retomada das atividades econômicas. “Eu acredito muito na vocação de São Carlos para inovação. E sabemos que muitos projetos de ponta são desenvolvidos aqui, mas não chegam ao mercado, justamente pela dificuldade em conseguir acesso aos recursos necessários. Então, a minha contribuição ao Inova, será justamente fazer a articulação entre quem está criando projetos de inovação e os órgãos governamentais. Fomentar relacionamentos para trazer resultados”, explica o novo diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Inova.

Para a diretora geral do Inova, Bruna Boa Sorte, a experiência e a rede de contatos do novo diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto vai ajudar a fortalecer novos empreendimentos. “O Inova possui uma rede muito ampla de relacionamentos. Mas precisávamos de um especialista em Relações Institucionais e Governamentais que pudesse canalizar e transformar essas informações e, dessa forma, dar suporte aos diversos negócios, projetos e programas do Instituto e dos parceiros”, explica a diretora geral do Instituto Inova, Bruna Boa Sorte.

Segundo o professor e pesquisador do Instituto de Física da USP, Glaucius Oliva, que é também um dos parceiros do Instituto Inova, a área de Ciências, Tecnologia e Inovação é um ecossistema formado por três principais componentes: os pesquisadores, a iniciativa privada e o governo. “O problema é que, na grande maioria das vezes, não há um quarto componente fazendo a inter-relação entre esses 3 atores. E é fundamental ter alguém que conheça e transite em todos esses espaços, para criar redes de cooperação que potencializem os resultados. E o Emiliano tem larga experiência nessa área. Tenho certeza de que vai contribuir muito para o desenvolvimento dos projetos no Instituto Inova”, comenta.

CONHEÇA O INSTITUTO INOVA

O Instituto Inova é uma Comunidade Empreendedora, criada em 2008, por membros integrantes do Grupo Encalso Damha e Parceiros. A entidade sem fins lucrativos está localizada no Parque Ecotec Damha em São Carlos e tem como objetivo viabilizar novos negócios e promover o desenvolvimento e a inovação tecnológica. Para isso, atua na intermediação entre empresas e instituições parceiras, auxilia na arrecadação de recursos para projetos e empresas e articula colaborações com outros parques tecnológicos, nacionais e internacionais.

O Instituto Inova abriga hoje empresas e startups ligadas à inovação nas mais diferentes áreas: construção civil, saúde, materiais, saneamento básico, energia renovável, biotecnologia, inteligência artificiais, nutrição animal e serviços.

A Comunidade Empreendedora oferece Serviços Jurídicos, de Comunicação, Apoio em Networking e Infraestrutura Completa (salas de reuniões, segurança 24h e internet).

Segundo a diretora geral, Bruna Boa Sorte, com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas altamente capacitadas passaram a procurar o Instituto Inova com o intuito de buscar apoio para empreender. “Com a pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar em muitos aspectos. E muitos, passaram a querer investir em projetos próprios e buscar qualidade de vida, saindo das grandes capitais e vindo para o interior. Por isso, todos os dias, tenho recebido interessados que querem ter acesso ao suporte que oferecemos aqui no Inova”, explica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também