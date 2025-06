Iniciada interdição do viaduto que conecta o Jardim Tangará ao Parque Sabará

Compartilhar no facebook

Viaduto do Fagá será interditado - Crédito: divulgação

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou a interdição, nesta sexta-feira (27), do viaduto que conecta o Jardim Tangará ao Parque Sabará, localizado no quilômetro 231+180 metros da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Já nesta quinta-feira (26), conforme previamente divulgado, ocorreu a interdição do viaduto que dá acesso ao retorno da Vila Brasília e do Country Club, no quilômetro 234+040 metros da mesma rodovia.

As interdições fazem parte das obras de implantação de terceiras faixas na SP-310, que incluem serviços estruturais de alargamento da via.

A Ecovias reforça que apenas as transposições dos viadutos serão interditadas. As alças de acesso à rodovia permanecerão liberadas para o tráfego.

